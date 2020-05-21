Gigi Hadid, estetik iddialarına cevap verdi

Hadid daha sonra plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında da konuştu:

"Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Estetik beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse? İnsanların yüzlerine kalıcı şeyler yaptırmak için çok hızlı davrandığını düşünüyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bazen güvensizliklerim olmadığı anlamına gelmez, ancak özel durumlar için burnunu biraz şekillendir veya makyajla her şeyi yapabilirim. Makyaj, özel anlar için elinden gelenin en iyisini hissetmene yardımcı olacak kadar güzel bir araç."