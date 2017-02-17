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BBC Türkçe

Giggs ve Neville’ın gökdelenleri Manchester’a zarar verecek mi?

Manchester United'ın efsane oyuncuları Ryan Giggs ve Garry Neville'ın sahibi olduğu Manchester merkezindeki gökdelen projesinin kentin dokusuna "geri döndürülemez zarar" vermesinden endişe ediliyor.

17 Şubat 2017 12:41

Manchester United tarihine damga vuran futbolculardan Ryan Giggs ve Garry Nevill'ın 200 milyon sterlinlik (yaklaşık 910 milyon TL) "kentsel dönüşüm" planına karşı kampanya başlatıldı.

Historic England (Tarihi İngiltere) adlı özerk kamu kuruluşu, iki gökdelenin yanı sıra beş yıldızlı bir otel, daireler ve restoranları da içeren bu planın "kentin değerli mirasını" tehdit ettiğini söyledi.

Kentin merkezindeki Jackson's Row bölgesine yönelik projenin hayata geçmesi durumunda Manchester'ın 1800'lerden kalma ünlü barı Sir Ralph Abercromby Pub ve eski bir polis karakolu binasının da yıkılması gerekecek.

Manchester United'ın efsane futbolcuları, bu projeyle bölgenin gelişeceğini savunuyor.

Ryan Giggs ve Garry Neville, Manchester Belediye Sarayı yakınlarında bulunan bu bölgenin dönüşümü için hazırladıkları planı Manchester Kent Konseyi'ne sundu.

Planda 200 yatağı bulunan 5 yıldızlı bir otel, 153 apartman dairesi, 12 bin 500 metrekare A tipi ofis binası ve bir sinagog yer alıyor.

Projedeki gökdelenlerin biri 21, diğeri ise 31 katlı.

Historic England'ın bölgedeki yöneticilerinden olan Catherine Dewar, projeyle ilgili "derin kaygıları olduğunu" belirtti:

"Plan insanların, etkileyici belediye sarayı ve kütüphane binalarını seyretmekten zevk almasının önüne geçip bu deneyimi etkileyeceği gibi bölgenin tarihine ait farklı katmanları da yok ederek koruma bölgesinin özel karakterine geri döndürülemez zararlar verecek.

"Manchester gibi dinamik bir kentin gelişimle barışık olması gerekir fakat bu proje, faydası çevresindeki sokaklara ve kentin en önemli binalarına vereceği zarardan fazla olan bir proje değil".

Dewar'a göre bu planla birlikte ruhları ve kentin geçmişiyle ilgili anlatacak hikâyeleri olan binaların kaybedilecek olması "Manchester için bir tehdit".

Garry Neville geçen hafta bu projenin Manchester'ın modern dönemlerindeki en büyük mimari eserlerden biri olacağını söylemişti.

BBC'nin Life On Mars (Mars'ta Yaşam) adlı dizisindeki bara da ilham verdiği söylenen Abercromby barının proje kapsamında yıkılmasını engellemek için şimdiden 4 bin 500 kişi imza verdi.

Neville ve Giggs, Machester United'ın Old Trafford stadının hemen yanında bulunan Hotel Football'un inşasında da rol almıştı.

İkili ayrıca Manchester Borsası'nın eski binasını bir lüks otele dönüştürüyor.

Eski takım arkadaşları, bu yıl renovasyon çalışmaları başlayana kadar binayı evsizlere açmış, binada kalmalarına izin vermişti.

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