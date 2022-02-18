GİGDER: Yabancıya konut satışında komisyonlar yüzde 7’ye indirilsin

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER)Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya konut satışındaki komisyon oranının yüzde 7 olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyerek Ticaret Bakanlığı'na konuya ilişkin yönetmelik hazırlayıp sunduklarını ifade etti.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan Akbal "Dünya genelinde yabancı yatırımcıya gayrimenkul satışında komisyonlar yüzde 7’dir. Türkiye’de bu konuya ilişkin herhangi bir kural veya yönetmelik yok. Dolayısıyla bazı acenteler tarafından art niyetli bir şekilde komisyonlar çok yüksek oranda alınıyor veya alınmaya çalışılıyor. Türkiye’de yabancıya gayrimenkul satışında alınan komisyonların yüzde 7 oranında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Uluslararası Hizmet Genel Müdürlüyle bir yönetmelik hazırladık ve bakanlığımıza yönetmeliği sunduk. Yönetmeliğin içerisinde Yabancıya konut satışı yapan acentelerin lisanslı hale getirilmesi, çalışanların teknik açıdan kapsamlı bir eğitim alası, sektördeki istihdamın uluslararası kalifiyede olması ve komisyonların satıcıdan değil alıcıdan alınması gibi maddeler bulunuyor" dedi.