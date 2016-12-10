"Gidiyorum ama neden gittiğimi bilmiyorum" diyen Azra Akın ABD'ye uçtu

19 Aralık'ta gerçekleştirilecek Dünya Güzellik Yarışması için Amerika'ya gideceğini, ancak neden davet edildiğini bilmediğini söyleyen 2002 Kainat Güzel Azra Akın, sevgilisi Atakan Koru'yla ABD'ye hareket etti. Azra Akın, "Organizasyon yetkilileri arayarak davet ettiler, hemen kabul ettim. Ancak heyacandan 'Niye?' diye sormayı unuttum" demişti.

Akın - Koru çifti, yolculuk öncesi Bebek’te, Yeşilköy’e geçmek üzere deniz taksi beklerken objektife yansıdı.

Atakan Koru’nun elinde bavulunun yanı sıra çiçek ve pasta da vardı. Doğum günü olduğunu söyleyen Akın, “Sürprizler evden çıkar çıkmaz başladı. Bakalım daha neler olacak, heyecanla bekliyorum” dedi.

Azra Akın ve Atakan Koru, “Amerika’dan evlenmiş olarak mı döneceksiniz?” sorusu karşısında gülümsemekle yetindi.