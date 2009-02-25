Gidişi suskun oldu ama..

Tempo24



Dipnot:

Korkmaz teknik sorumlu olarak çıkamayacak!

Galatasaray'ın yeni hocası Bülent Korkmaz, Bordeaux maçına teknik sorumlu olarak çıkamayacak. Pro-Lisansı bulunmayan Korkmaz, antrenör olarak gözükecek ve edinilen bilgiye göre takımın teknik sorumlusu Cevat Güler olarak gösterilecek. Henüz pro-lisansı olmayan ve bir kurs daha bitirmesi gereken Bülent Korkmaz'ın yedek kulübesinde antrenör olarak oturacağı belirtilirken, takım elbise giyip giyemeyeceği ise araştırılıyor. Cevat Güler'in ise Pro-lisansı bulunuyor.



Kaptan çark etti

‘Döneceğimi söylemiştim’

Terim'den Korkmaz yorumu

Bülent yeniden Aslan

Bülent Korkmaz Altay'ın kapısından döndü

Bülent Korkmaz'ı terletecek sözler...

İlk kriz patladı

Kapının önüne koyuldu

Bülent Korkmaz ilk idmana çıktı

Spor yazarları ne yazdı?

Cimbom'un yeni hocası Korkmaz

Skibbe'den sitem dolu veda

Cimbom Skibbe'yi kovdu!

Skibbe ile ilgili 5-2'lik Kocaelispor yenilgisine gelinceye dek geçen süreçte de sürekli eleştiriler yapılıyor, böylesine yıldızlarla dolu bir kadronun hocasının bu kendi halinde Alman olamayacağı konuşuluyordu...Skibbe'nin son maçını izlemeye gelenler arasında Hagi'nin olması, gözleri hemen Karpatların Maradonası'na çeviriyor, yönetim çoktan işi bitirmiş yorumları yapılıyordu. Ama Altay ile anlaşma aşamasına gelen Bülent Korkmaz'a takım emanet edilerek bu sorun da 'çözülmüş' oldu...Bülent Korkmaz'ın takımdan fazla konuşulmamıştı... Galatasaray'ın altın çağında takıma kaptanlık yapan Bülent Korkmaz kendisine jübile dahi yapılmadan sessiz sedasız gitmişti... Kaptan bir gün tekrar döneceğini söylese de bunun nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk, sanırım kendisi de şu an geri dönüşün bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştir..Sonuçta şimdi Galatasaray'ın başında Bülent Korkmaz var... Feldkamp'ın a görevi devam ediyor... Korkmaz bir enkaz devralmadı, elinde oldukça yetenekli isimler var, eksiklik motivasyon ve hırs ise bu da Korkmaz da fazlasıyla var... Hep birlikte Neler olacağını göreceğiz...