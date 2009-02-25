Gidişi suskun oldu ama..

Her şey, Kocaelispor maçının ardından yaşandı. Ali Sami Yen'de ligde kalma mücadelesi veren rakibinden 5 gol yiyen Galatasaray'da günah keçisini bulmak çok zor olmadı... Sezon başında teknik direktörlük koltuğu teslim edilen Skibbe, 5 gollü yenilginin mimarı olarak görüldü, ertesi gün alınan bir kararla da hocanın görevine son verildi... Tempo24
Skibbe ile ilgili 5-2'lik Kocaelispor yenilgisine gelinceye dek geçen süreçte de sürekli eleştiriler yapılıyor, böylesine yıldızlarla dolu bir kadronun hocasının bu kendi halinde Alman olamayacağı konuşuluyordu...
Skibbe'nin son maçını izlemeye gelenler arasında Hagi'nin olması, gözleri hemen Karpatların Maradonası'na çeviriyor, yönetim çoktan işi bitirmiş yorumları yapılıyordu. Ama Altay ile anlaşma aşamasına gelen Bülent Korkmaz'a takım emanet edilerek bu sorun da 'çözülmüş' oldu...
Bülent Korkmaz'ın takımdan fazla konuşulmamıştı... Galatasaray'ın altın çağında takıma kaptanlık yapan Bülent Korkmaz kendisine jübile dahi yapılmadan sessiz sedasız gitmişti... Kaptan bir gün tekrar döneceğini söylese de bunun nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk, sanırım kendisi de şu an geri dönüşün bu kadar erken olacağını tahmin etmemiştir..
Sonuçta şimdi Galatasaray'ın başında Bülent Korkmaz var... Feldkamp'ın a görevi devam ediyor... Korkmaz bir enkaz devralmadı, elinde oldukça yetenekli isimler var, eksiklik motivasyon ve hırs ise bu da Korkmaz da fazlasıyla var... Hep birlikte Neler olacağını göreceğiz...Dipnot:
Korkmaz teknik sorumlu olarak çıkamayacak!
Galatasaray'ın yeni hocası Bülent Korkmaz, Bordeaux maçına teknik sorumlu olarak çıkamayacak.
Pro-Lisansı bulunmayan Korkmaz, antrenör olarak gözükecek ve edinilen bilgiye göre takımın teknik sorumlusu Cevat Güler olarak gösterilecek. Henüz pro-lisansı olmayan ve bir kurs daha bitirmesi gereken Bülent Korkmaz'ın yedek kulübesinde antrenör olarak oturacağı belirtilirken, takım elbise giyip giyemeyeceği ise araştırılıyor. Cevat Güler'in ise Pro-lisansı bulunuyor.
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