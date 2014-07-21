'Gıdıklama oyunu oynayan' ilkokul öğretmeni için 102 yıl hapis istemi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanan ilkokul öğretmeni 64 yaşındaki A.Ş. hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameyi hazırlayan savcı, sanığın cinsel suçlara karşı yeni düzenlenen yasa kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Eskiden köy olan Sancaklı Mahallesi'nde bulunan 12 öğrencinin okuduğu ilkokulda 20 yıldır müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası A.Ş.'nin, 6 kız öğrenciye evinde ve okulda porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen 16 Mayıs'ta Jandarmaya şikayette bulunuldu. Jandarma, psikolog eşliğinde birinin yaşı 6, birinin 8, ikisinin 9, ikisinin de 11 olan 6 kız öğrencinin ifadelerine başvurdu.

Bahri Karataş’ın DHA’daki haberine göre, öğrenciler gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerine çikolata ve şeker verip kandırdığını, evine ve okuldaki odasına götürüp porno film izlettiğini, elle taciz ettiğini anlattı. Mağdur öğrenciler, ayrıca müdürün evinde temizlik de yaptıklarını söyledi. İki erkek öğrenci de tanık olarak ifade verdi. Öğrencilerin ifadelerinin ardından Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşinden ayrı yaşayan A.Ş.'yi gözaltına aldı. Jandarma, A.Ş.'nin evinde ve okuldaki odasındaki bilgisayarında porno görüntüler ile CD'ler buldu. Adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.

'Gıdıklama oyunu oynuyormuş'

Aynı okulda öğretmenlik yapan ve olayı Kaymakamlığa ihbar eden S.Ö. tanık olarak verdiği ifadede şunları anlattı: "Şüpheli, öğrencileri sık sık okuldaki odasına çağırıp, evinde temizliğe götürüyordu. Odasının kapısı da sürekli kilitliydi. Her gittiğimde kapıyı içeriden açıyordu. Odada sürekli kız öğrenciler olunca şüphelendim. Bunu öğrenmek için müdürün odasının kapı kilidini bozdum. Bir gün masasında koltukta bacakları açık olarak otururken gördüm. Masanın altında da iki kız öğrenci vardı. Bana, çocuklara gıdıklama oyunu oynadığını söyledi. Bir kez de bir öğrenciyi okul bahçesinde belinden kavramış vaziyette gördüm. Sınıfta tüm çocukları toplayıp, 'iyi sevme- kötü sevme kavramını' anlattım. Kendilerine dokunan olursa da annelerine ya da öğretmenlerine anlatmalarını istedim. Çocuklar bu konuşmamdan sonra bana gelip durumu anlattılar. İki tanesi hamile kalmaktan korktuklarını bile söyledi. Ben de durumu Kaymakamlığa bildirdim."

'Çikolata ve para veriyordu'

Mağdur 6 kız çocuğu ise verdikleri ifadelerinde, A.Ş.'nin kendilerini eve çağırıp temizlik yaptırdığını, okulda da odasına çağırdığında ise cinsel organlarına dokunarak ayıp film izlettiğini, çikolata, muz ve para verip bunların aralarında kalmasını, kimseye söylememelerini tembih ettiğini anlattı.

'İftira' dedi

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen şüpheli A.Ş. ise çocuklara porno film izletmediğini öne sürerek kendini şöyle savundu: "Ben bilgisayarda porno film CD'lerini izledim. Orada takılı kalmış. Oyun oynamak için odama giren çocuklar bilgisayara baktıklarında filmi görmüş olabilirler. Öğretmen S.Ö. ile okula gelmemesi nedeniyle aramızda sorun vardı. Mağdur G.T.'ye de bir soru sormuştum, bilemeyince yüzüne tükürdüm. Bu yüzden benden şikayetçi oldu. Ben onları kendi çocuğum gibi seviyorum. Bana iftira atıldı. Böyle bir şey yapacak birisi değilim."

Savcı 102 yıl hapis istedi

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısı, sanık öğretmen A.Ş. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçlarından, cinsel suçlara karşı yeni düzenlenen yasa kapsamında cezalandırılması için iddianame düzenledi, 102 yıl hapis cezası istedi. Savcı, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nden alınan raporlarda mağdur öğrencilerin olaydan dolayı ruh sağlıklarının bozulduğunun anlaşıldığını da iddianamesinde belirtti. Sanık A.Ş., önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim önüne çıkacak.