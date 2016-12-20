'Gidecek' denen Chedjou kalıyor

Devre arasında gönderileceğine kesin gözüyle bakılan Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou sezon sonuna kadar takımda kalacak.

Stoperde Koray Günter'in ardından Serdar Aziz'i de kaybeden Galatasaray'da Riekerink'in kara listesinde yer alan ve devre arasında gönderileceğine kesin gözüyle bakılan Chedjou sezon sonuna kadar takımda kalacak.

Kamerunlu stoperin 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek olan Afrika Kupası'na katılacak olması nedeniyle sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılamayacak.

Takımda sadece iki stoper kaldı

Sarı-kırmızılı takımda Chedjou'nun da yokluğunda Semih Kaya ve Hakan Balta'nın alternatifi bulunmuyor. Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Kamerunlu stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.