Serdar Aziz sezonu kapattı

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçın 25. dakikasında Serdar Aziz sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmış, yerine Semih Kaya girmişti.

Alınan ilk bilgilerde 26 yaşındaki futbolcunun dizinin döndüğü belirtilmişti. Sezon başında da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sarı kırmızılı formayı giyemeyen Serdar, yine bir sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'nin yaptığı kontroller ve çekilen MR sonucunda milli futbolcu, diz dönmesine bağlı arka çarpraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.

Serdar Aziz, sezon başında Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.