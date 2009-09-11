Gideceğim dedi, dediğini yaptı!

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde iki yıl okuyan Kayacı, kalan iki yılını Boston’daki Harvard Üniversitesi’nde tamamlayacak.



Bu üniversiteye yatay geçiş için puanlarının yeterli olduğunu söyleyen Kayacı, tarih eğitimini bu üniversitede sürdürecek. Mezun olana kadar Türkiye’ye dönmeyecek olan Kayacı, “Türkiye’de saçma sapan haberler çıkmaya devam etsin, benim eğitim hayatım daha önemli. Ailevi sorunlarım kimseyi ilgilendirmiyor. Amerika’da Miami’de gezip dolaştığımı söylüyorlarmış. Ben buraya eğitim için geldim. Burada yeni bir düzen kurdum. Boston’da yaşıyorum, okulum bitene kadar da Türkiye’ye gelmeyeceğim” dedi.