"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasının sadece ilk günkü masrafları 4 milyon lira!”

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, , ismini açıklamadığı bir bürokratın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde geçen yıl başlatılan “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasının maliyetiyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

Söz konusu kampanyanın ilk günkü masraflarına dikkati çeken bürokrat, kampanyanın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından çok ucuz maliyetle yapılabileceğini ancak 4 milyon liraya doğrudan temin yöntemiyle desiBel Ajans adlı bir şirkete yaptırıldığını ifade etti.

Uğuroğlu, ismini açıklamadığı bürokratın ayrıca şu sözlerini köşesinde aktardı:

“Bu desiBel Ajans Orman Genel Müdürlüğü'nün geçen yıllarda yaptığı ağaç dikim kampanyasının da meşhur firması”

“Maksimum 200 bin liraya mal olurdu. İşte vurgulamak istediğim en önemli konu budur. Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine uyulmaması da çok açık şekilde bu kampanya ile ortaya çıkmıştır. Bu desiBel Ajans Orman Genel Müdürlüğü'nün geçen yıllarda yaptığı ağaç dikim kampanyasının da meşhur firması. Ve önemli olan bu firma bu kadar milyonları nerelerden topluyor, kimler finansör oluyor?

Sayın Hanımefendi'nin himayesi olunca iş almak isteyen müteahhitler devreye giriyor ve ajansa 'Bakanlıktaki işlerinin halledilmesi' karşılığı ödemeler yapıyorlar. Bir günde bu kampanyaya 4 milyon lira harcanıyorsa kimlere ne paralar gidiyordur?

Bakanlığın kamuoyunda geniş kitleleri hedefleyen proje, tanıtım, lansman gibi proje ve programları bakanımıza danışmanlık yapan Turkcell kökenli Selen Kocabaş hanımefendi koordinasyonunda yürütülmesi Bakan Pakdemirli talimatıdır. Selen Hanımın tercihi ve bakanın onayı ile desiBel Ajans seçildi.

“Hanımefendinin bu ilişkilerden ve savurganlıktan kesinlikle haberi ve bilgisi yoktur”

Devletin kendi imkânları ile maksimum 200 bin liraya yapılacak "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası, "Gıda kayıpları ve israfı önlemek" ana temasında düzenlenmektedir. Hanımefendinin bu ilişkilerden ve savurganlıktan kesinlikle haberi ve bilgisi yoktur.

“’Himaye' organize işleri gizleme maskesi olarak kullanılmaktadır”

'Himaye' organize işleri gizleme maskesi olarak kullanılmaktadır. Hem gıda israfını korumak için kampanya yapacaksın hem de tasarruf genelgesini himaye arkasına sığınarak aşıp israfa imza atacaksın. desiBel Ajans'a ödemeler nasıl yapılmaktadır? Bu önemli soru da araştırılmalıdır.

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