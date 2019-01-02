Gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Bekir Pakdemirli, gıdalarda trafik ışıkları uygulamasına geçileceğini söyleyerek, "Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren 'Okul Gıdası' logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Protokole göre okul kantinlerinde satılan gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu koyulacak.

Okul Gıdası ibaresi 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgede yer alan ve satışı uygun olan gıdalara konulacak.

Protokol gereği yürütülen "Beslenme Dostu Okul Programı" ile okul kantinlerine özel hijyen kuralları ve kantin personeline eğitim gibi uygulamaları da yapılacak. Ayrıca bu protokol ile kantinler üç bakanlığın denetim ve gözetimine giriyor. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre denetim sadece kantinlerde değil üretim yerlerinde de yapılacak.

İmzanın atılmasından itibaren geçiş süreci şürütülecek ve 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünler okul kantinlerinde satılamayacak.

Pakdemirli'ye göre bu uygulamayla devlet, 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına alacak.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre bu logoyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimi engellenecek:

"Obeziteye karşı savaş açacağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz".

Kantinlerde neler yasak?

MEB'in 2016 yılında yayınladığı genelgede enerji içecekleri, gazlı içecekler, bisküviler, cipsler, tüm çikolata türleri, şeker ve şekerlemeler gibi gıdaların satışı eğitim kurumlarında yasaklanmıştı.

Yasak listesi şöyle:

• Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi

• Kızartmalar

• Cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb.), gevrek çerezler

• Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.)

• Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, tüm lolipoplar vb.)

• Guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler

• Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb.)

• Hamurlu, şerbetli tatlılar (kuru baklava dahil)

• Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler

• Krema, hindistan cevizi sütü ve kreması

• Çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç)