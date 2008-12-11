Gıdalarda melamin uyarısı

Yetim, yaptığı açıklamada, melaminin tabak, bardak gibi mutfak eşyalarının üretiminin yanı sıra pek çok alanda kullanılan endüstriyel bir madde olduğunu söyledi.Çin'de üretilen süt ve süt ürünleri ile süt tozlarının neden olduğu zehirlenmelerle gündeme gelen bu maddenin, gıda katkı maddesi olmadığını ifade eden Yetim, şunları anlattı:"Melamin yapısında fazla miktarda azot bulunan kimyasal bir bileşiktir. Bu nedenle sütteki protein oranını yüksek gösterebilmek için toz haline getirilmiş melamini süt ve süt tozlarının içine bir miktar ilave ediyorlar.Bunların insanlar üzerindeki toksik etkisinin az olduğu ifade edilmesine rağmen gıda katkısı olarak kullanılması kesinlikle doğru değildir. Çünkü melamin çeşitli böbrek ve damar hastalıklarına, ürogenital sistemlerde büyük zararlara hatta kansere bile neden olabilmektedir. Melamin kesinlikle bir gıda katkı maddesi değil, hiledir.Herhangi bir zararlı etki ihtimaline karşı özellikle ithal süt tozlarını ve süt tozlarından yapılan ürünlerin en az 6 ay kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü Çin melamin katkılı ürünleri ülkesinde sattığı gibi ABD'ye ve diğer pek çok ülkeye de göndermiş."Yetim, süt ve süt tozlarının içindeki melaminin tespit edilmesi için çeşitli analiz metotları bulunduğunu, kendilerinin de bu konuda çalışma yapmayı planladıklarını bildirdi.