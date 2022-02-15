"Gıdada KDV indiriminin bütçeye yükü 25-30 milyar TL civarında"

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin maliyetinin 25milyar Türk Lirası olduğu, iadelerle birlikte rakamın 30 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Bloomberg HT yayınına katılan Vergi hukukçusu Dr. Numan Emre Ergin de maliyet hesabını şu şekilde paylaştı:

"Yüzde 18 genel oran, bunun yanında yüzde 8 ve yüzde 1’lik indirimli oranlar var. Aslında ekmek gibi bazı temel gıda oranları yüzde 1 olarak uygulanıyordu fakat KDV listesinde bu yüzde 8 başlığı altında bulunan çeşitli gıda kalemleri bir üst listeye taşındı ve yürürlüğe girmesinden itibaren yüzde 1 olarak uygulanacak.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklerde çok fazla detaylar yok. Dolayısıyla bunların detayları kalem kalem açıklanmadığı için şu an hem stopaj için hem de KDV için bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Sadece TÜİK’in açıkladığı bazı rakamlardan yola çıkarak tahminlerde bulunabiliriz.

24 milyon civarında hane olduğunu düşünürsek yüzde 8’den yüzde 1’e inişin bugünkü rakamlarla bütçeye yaklaşık 25-30 milyar TL yük getireceğini tahmin ediyorum. Asıl istatistikler Maliye Bakanlığı’nın elinde. Umarım bunun detaylı açıklamalarını ve istatistiklerini yayımlarlar."