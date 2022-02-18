Gıdada düşürülmüştü; zorda olan sektörler de KDV indirimi talep ediyor

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi sonrasında farklı sektörlerden KDV indirimi ve sıfırlama talepleri geldi.

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın oluşturduğu İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, toplumun tüm kesimlerini yoksulluk cenderesine doğru itiyor. Sağlık hizmetlerine erişimi de olumsuz biçimde etkileyen bu gelişmeler nedeniyle biz İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu olarak, sağlık hizmetleri ve malzemelerindeki KDV oranının, tıpkı gıda ürünlerinde olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık da gıda gibi yaşamsaldır, çünkü ekonominin gidişatı tüm sağlık alanını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşları zora sokuyor” denildi.

"Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak sosyal devletin gereğidir"

Sağlık hizmetleri verilirken kullanılan donanım ve sarf malzemeleri ile ilaçların büyük ölçüde döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlandığı belirtilen açıklamada şu görüşler dile getirildi:

“Hayat pahalılığı sağlık kurum ve kuruluşlarının işletme maliyetlerini de artırıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle, yurttaşlar sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden İSMOK olarak, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinden hareketle, karar vericilere sesleniyor ve şunları talep ediyoruz:

Halkın gıdaya erişimi kadar sağlık hizmetlerine erişimi de yaşamsaldır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, sağlık hizmetlerine erişimi olabildiğince kolaylaştırmak sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu yüzden hekimler tarafından verilen tüm sağlık hizmetleri ile ilaç, donanım ve sarf malzemelerinde de KDV oranının gıdada olduğu gibi yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz.”

Yeme-içme sektöründen 'KDV yüzde 1'e düşürülsün' talebi

Dünya gazetesinin haberine göre Lokantacılar, yeme ve içme hizmetlerinden alınan katma değer vergisi (KDV) oranının da temel gıda ürünleri gibi yüzde 1 olarak uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 1’e inmesinin vatandaşı rahatlattığını söyledi.

Kendilerinin de lokantacı esnafı olarak temel gıda ürünlerini yüzde 1 ile aldıklarını ancak bu ürünleri satarken yüzde 8 KDV uygulandığını belirten Karabağlı, “Buradaki yüzde 7’lik fark tamamen esnafa, yani bize yansımaya başladı. Esnafımız, temel gıda ürünlerini yüzde 1 KDV ile alıp yüzde 8 KDV ile satınca aradaki 7 puanlık farkı zam olarak kabul ediyor. Zaten pandemi süreci ve sonrasında yaşanan fiyat artışlarıyla zorda olan esnaf bir de yüzde 7 gibi bir yük altında kalmış oldu. Eskiden yüzde 8 KDV ile aldığımızı yine yüzde 8 KDV ile satıp mahsuplaşıyorduk. Şimdi 7 puanlık yük esnafı zor duruma soktu” dedi.

Karabağlı, sorunun ilgili bakanlıklara iletildiğini ve çözümü için girişimde bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettik, başvurularımızı yaptık. Ben bunu gözden kaçmış sayıyorum, inşallah düzeltilir. Geçici de olsa bir rahatlama sağlanmalı. Geçici süre de olsa esnafın üzerindeki bu yükü kaldırmak için KDV’nin yüzde 1’e çekilmesini istiyoruz. Pandemide yeme-içme hizmetlerinin KDV’sini yüzde 8’den yüzde 1’e indirmişlerdi, şimdi onun gibi yine inmesi lazım. Pandemi sürecinde devlet yardımları ve paket servisle günü kurtarmıştık. O dönemi az zararla kapattık ama şimdi iki yılın birikimi ve zamlar karşımıza çıktı. Şu anda cidden sıkıntılı bir süreçteyiz. Geçici de olsa rahatlama sağlanması lazım. Bize bağlı ülke genelinde 80 binin üzerinde işletme var. Bu esnaf rahatlatılmalı.”

Eğitim sektörü öğretmen vergilerinin üstlenilmesini istiyor

Oğuz Kaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz eğitim sektörünün vergi indirimleri ile ilgili beklentilerini şöyle deli getirdi:

“Özel okullarda da KDV indirimi beklentisi var ancak bu bir yanılgıya neden oluyor. MEB verilerine göre 2021’de 938 özel okul kapandı, 882 özel okul ise el değiştirdi. Sektörde büyük bir sıkıntı var. Ayakta duramıyoruz. Özel okullarda 12 bin 555 öğretmen azaldı. KDV indirimi velileri rahatlatabilir ama özel okulların büyüyen sorununa çare olmaz. Bizim burada devletten beklentimiz öğretmenlerin vergilerinin üstlenilmesi. Maaşı biz verelim ama sigorta, gelir vergisi gibi kısmı devlet üstlensin. Bizim için gerçek destek bu olur. Aksi takdirde özel okullar işin içinde çıkamıyor.“