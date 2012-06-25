Gıda zehirlenmeleri organlarda hasar bırakabiliyor

Yrd. Doç. Dr. Serap Coşansu Akdemir, tedavi edilmeyen bazı gıda zehirlenmesi vakalarının böbrek yetmezliği ve kan zehirlenmesine sebep olduğunu söylüyor. Buzdolabından çıkarılan yemekleri ısıtmak yerine kısa süreli kaynatmak ve eti kahverengiye dönünceye kadar pişirmek, zehirlenmelerin önüne geçiyor.

Duran Savaş Sakarya'nın Zaman'da yer alan haberi şöyle: Sıcakların iyice artmasıyla birlikte gıda zehirlenmelerinde de artış görülüyor. İnsan sağlığını tehdit eden ve sıkça yaşanan zehirlenmeler organlarda kalıcı hasara yol açıyor, hatta ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanlar, yaz aylarında gıdaların, saklama, hijyen ve üretilme koşullarına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Coşansu Akdemir, özellikle yaz aylarında artan gıda zehirlenmelerinin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Zehirlenmenin kusma, ishal, halsizlik, karın ağırsı, mide bulantısı gibi belirtiler verdiğini ifade eden Akdemir, bu belirtileri yaşayanların hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini vurguluyor. Tedavi edilmeyen bazı zehirlenme vakalarının böbrek yetmezliği, kan zehirlenmesine yol açabileceğini ifade eden Akdemir, ayrıca kalp, beyin gibi organlara da zarar verebileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar, hamileler ve bebeklerin zehirlenmelere karşı daha büyük risk altında olduklarını bu nedenle daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Akdemir "Sağlıklı yetişkin bir kişide ölüme neden olmayacak gıda zehirlenmesi, bu gruptaki insanlarda ölüme bile sebebiyet verebilir. Özellikle yaz aylarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine dikkat edilmeli. Çünkü bu gruptaki gıdalar çok hızlı bozulur. Pişmiş ve çiğ gıdaların kesinlikle birbirleriyle temas etmemesi gerekiyor." diyor.

Akdemir, buzdolabından çıkarılan yemeklerin ısıtılması yerine kısa süreli kaynatılmasının zehirlenmelerin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Bazı bakterilerin 'spor' denilen yapıları oluşturduğunu söyleyen Akdemir, "Yemekler buzdolabından çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bu sporlar yeniden hücre haline geçebiliyor. Yemeği tekrar ısıtmak yerine tekrar biraz kaynatılabilir. Ancak uzun süre kaynatmak besin değerini düşürebilir. Kaynar kaynamaz almak en doğrusudur." şeklinde konuşuyor.

Büyükbaş hayvan etinin kahverengi renge dönüşünceye kadar pişirilmesini tavsiye eden Akdemir, bunun için etin 70 derecenin üzerinde pişirilmesi gerektiğini kaydediyor. Akdemir, pembe kalan etin tam pişmediğini, etin renginin kahverengiye dönüşünceye kadar pişirilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.