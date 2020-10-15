Gıda yayınlarına ceza getiren düzenlemeleri de kapsayan torba yasa, Erdoğan'ın onayıyla geri çekildi

Gıda yayınlarına ceza getiren, gıdada taklit ve tağşiş, tarım arazilerinin korunması, tütün ve alkol ile ilgili düzenlemeleri kapsayan "torba yasa" Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geri çekildi.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, gıdada "yanıltıcı yayın" gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza öngören tasarı büyük tepki çekmişti.

Torba yasa ile getirilmek istenen düzenlemeye karşı, birçok sivil toplum örgütünün imzasıyla sosyal medya üzerinden "GıdadaSansüreHayır" sloganıyla imza kampanyası başlatılmıştı.

Hobi bahçeleri de ertelendi

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.

Sivil toplum örgütleriyle görüşülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tasarının sivil toplum örgütleri ile birlikte ele alınarak daha kapsamlı ve daha kapsayıcı şekilde yeniden Meclis’e getirileceğini ifade etti.