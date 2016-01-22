Gıda ve ulaşımın enflasyon sepetindeki ağırlığı azaltıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplanmasında kullandığı sepeti güncelledi.

Memur ve işçilerin ücretlerinin belirlenmesinden kira kontratlarına kadar birçok alanda etkisi olan TÜFE rakamlarının hesaplanmasında gıda ve alkolsüz içeceklerin %24,25 olan ağırlığı %23,68’e düşürüldü.

Aile gelir düzeyi düştükçe harcamalar içindeki önemi artan gıda ve alkolsüz içeceklerin yanı sıra ulaştırmanın da sepetteki payı düşürüldü. TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in verdiği bilgiye göre, ulaştırma harcamalarının %15,38 olan payı %14,31’e indirildi.

Sepete çiğ köfte ve pizza eklendi

TÜFE sepetine bu yıl çiğ köfte, pizza, avukatlık ücretleri ve “tek parça” elbisenin de eklendiğini kaydeden Aydemir, "Elbise zaten sepette vardı. Ancak tek parça elbisenin ağırlığı arttığı için elbisenin bu çeşidi de bu yıl sepete eklendi. Demek ki satışlarında bir artış meydana gelmiş" değerlendirmesinde bulundu.

Dershane ücretleri sepetten çıkartıldı

Aydemir’in açıklamasına göre, 2000 cc otomobil, bezelye, dikiş ipliği, ilk yardım aletleri, mektup gönderme ücreti (APS), telefon kart ücreti, DVD oynatıcı, yazıcı, müzik CD, boş DVD, özel dershane ücreti (TEOG Hazırlık - 8. Sınıf), özel dershane ücreti (üniversite hazırlık) ve elektrikli epilasyon aletleri TÜFE sepetinden çıkartıldı.

Tütün ve alkolün ağırlığı arttı

TÜFE hesaplanmasında kullanılan sepetteki “eğitim”, “haberleşme”, “giyim ve ayakkabı”, “sağlık”, “çeşitli mal ve hizmetler”, “konut”, “alkollü içecekler ve tütün”, “ev eşyası”, “eğlence ve kültür”, “lokanta ve oteller” ana harcama gruplarının ağırlıkları ise artırıldı.

Aydemir, TÜFE ana grup ağırlıklarında alkollü içecekler ve tütündeki artışa değinerek, "Türkiye'de sigara içme oranı tekrar artmaya başladı. Bir iki yıl öncesine kadar kapalı yerlerde kahvelerde veya kafelerde sigara içilmiyordu. Şimdi ise içilmeyen bir yer bulmak zor. Bu da bizim istatistiklerimize yansıdı" diye konuştu.