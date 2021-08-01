Birleşmiş Milletler kurumları uyardı: Üç ay içinde 23 noktada açlık artacak

Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın zor durumdaki Tigray bölgesi, Güney Madagaskar, Yemen, Güney Sudan ve Kuzey Nijerya'nın felaketin eşiğinde olduğu belirtildi. Bu bölgelerle birlikte önümüzdeki üç ay içinde 23 küresel noktada açlığın artması bekleniyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin gıdaya erişimi zorlaştırdığını gösteren raporda, gıda fiyatlarındaki artışlar, pazar ve hayvancılık faaliyetlerini sınırlayan hareket kısıtlamaları, artan enflasyon ve azalan satın alma gücünün, savunmasız insanları açlık felaketine sürüklediği belirtildi.

İki Birleşmiş Milletler ajansı, Etiyopya'yı listenin başına koydu ve insani yardımın hızlı bir şekilde sağlanmaması durumunda açlık ve ölümle karşı karşıya kalan insan sayısının 401 bin çıkabileceğini söyledi.