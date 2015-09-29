Gıda Bakanlığı: Pazarda peynir satılmasına bir engel yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği ile ilgili olarak, söz konusu tebliğdeki peynir satışı konusunda yapılan düzenlemenin kamuoyuna doğru aktarılması ve yanlış yorumlanmasının önlenmesi için bir açıklama yaptı.

Açıklamada pazar vb yerlerde peynir satılmasına engel olmadığı söylenerek, “Tebliğin öngördüğü sıcaklık, muhafaza ve nakliye gibi teknik ve hijyenik şartların sağlanması durumunda peynir her yerde satışa sunulabilecektir” dendi. Bakanlık, tüketicilerin yanıltılmaması adına peynirler 'köy peyniri', 'geleneksel peynir', 'doğal peynir', 'çiftlik peyniri' gibi ifadelerle satışa sunulamayacağını açıkladı.

8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Peynir Tebliği’nde uygulama 1 Ocak 2016’da başlıyor.

DHA’nın haberine göre; Bakanlık açıklamasında "Peynir satışı yapmak isteyen perakendeciler, hazır ambalajdaki (büyük teneke ambalaj gibi) peyniri ambalajından çıkarıp gıda ile temasa uygun olarak üretilmiş başka bir ambalaj malzemesine koyarak daha küçük miktarlarda markette veya başka satış yerinde satışa sunabilirler" ifadelerine yer verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı basın açıklaması, şöyle:

"Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nin yürürlüğe girmesiyle, peynirlerin, muhafaza, taşınması ve piyasaya arz edilme sürecinde 10 ͦC'nin altında tutulması zorunlu hale getirilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nin 'Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için, hazır ambalajlı hale getirilmiş olan peynirler; sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir.' hükmü pazar vb yerlerde peynir satılmasına engel oluşturmamaktadır. Tebliğin öngördüğü sıcaklık, muhafaza ve nakliye gibi teknik ve hijyenik şartların sağlanması durumunda peynir her yerde satışa sunulabilecektir. Peynir satışı yapmak isteyen perakendeciler, hazır ambalajdaki (büyük teneke ambalaj gibi) peyniri ambalajından çıkarıp gıda ile temasa uygun olarak üretilmiş başka bir ambalaj malzemesine koyarak daha küçük miktarlarda markette veya başka satış yerinde satışa sunabilirler.

"Zorunlu bilgiler tüketicinin görebileceği yerde olmalı"

"Bu durumda Etiketleme Yönetmeliğin belirlediği bazı zorunlu bilgilerin (gıdanın adı, bileşenler listesi, alerjen bileşenler, son tüketim tarihi, üreticinin veya ambalajlayıcının veya ithalatçının veya dağıtıcının adı veya ticari unvanı ve adresi, menşe ülke) tüketicinin görebileceği yerde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca müşterinin talebi halinde tüm zorunlu etiket bilgileri tüketiciye sunulacaktır. Diğer yandan peynirler coğrafi işaret olarak tescil edilmiş adlarına göre piyasaya arz edilebileceği gibi coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak kaydıyla yöresel veya ülkesel adlarına uygun olarak da piyasaya arz edilebilecektir. Ancak tüketicilerin yanıltılmaması adına peynirler 'köy peyniri', 'geleneksel peynir', 'doğal peynir', 'çiftlik peyniri' gibi ifadelerle satışa sunulamayacaktır."