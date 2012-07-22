Gıda takviyesi değil tam bir ölüm tuzağı

Balıkesir’de 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez’in zayıflamak için internetten satın alarak kullandığı ‘gıda takviyesi’ adıyla satılan mango özlü ilaç, 4 drajelik kullanımdan sonra Gülmez’in kalbinin durmasına yol açtı. Genç kadın halen yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verirken, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, son günlerde benzer olayların peşpeşe yaşandığını belirterek, “Bu ürünlerin analizlerde mango, acaiberry, altınçilek gibi tamamıyla bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin içinde hiç bulunmaması gereken ve önemli bir ilaç etken maddesi olan ‘sibutramin’e çok yüksek oranda rastladık. Sibutraminin aşırı dozu kalp kaslarında, kardiyolojik toksik etki yaratarak kalp durmasına yol açıyor” dedi.

Mine Tuduk'un Radikal'deki haberine göre; bir ilaçta bulunması gereken en yüksek sibutramin miktarının, uluslararası stardartlara göre 20 mg olması gerektiğine dikkat çeken Kerman şu bilgileri verdi:

“İlaç olamayan üstelik tamamıyla bitkisel olduğu iddiasıyla gıda takviyesi adı altında satılan bu ürünleri analiz ettik. Dudak uçuklatacak kadar yüksek oranlarda sibutramine rastladık. Bazı drajelerde 40 mg iken bazılarında ise 70 mg arasında değişiyor. Bu kalp durmasına neden olacak öldürücü bir oran. Kısa sürede zayıflattığı iddia edilen hiçbir ürünü satın almayın.”

Gelen şikâyetleri değerlendirerek çeşitli adreslere baskınlar düzenlediklerini söyleyen Kerman şöyle devam etti:

“Mango, altınçilek, acaiberry, biber içerikli zayıflatıcı ürünler genellikle çantacı olarak tabir edilen kişilerce yurtdışından kaçak olarak ülkeye sokuluyor. Bu kişilerin önünü kesmek için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü olarak tıbbi etkisi olan tüm bitkileri ruhsatlandırma yoluna gideceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde devreye girecek bu uygulama büyük oranda etkili olacak. Bir ara altınçilek özlü olduğu iddia edilen ürünler için ‘Başbakanın tercihi’ ibaresini kullandılar. Şimdi de mango özlü tabletler için ‘Dr.Mehmet Öz’ün tavsiyesi’ deniyor. Bu tefeci kişilere kesinlikle güvenmeyin, kanmayın.”



Kalbi de zayıflatıyor



Radikal, kişileri zayıflattığı öne sürülen ve ‘gıda takviyesi’ diye satılan ürünleri uzmanlara da sordu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Ahmet Rasim Küçükusta, ”Bitkisel adı altında satılan zayıflatıcı birçok ürünün içinde zararlı olan ilaç etken maddesi sibutramin bulunuyor. İnsanlar bu ürünleri kullanarak kendileri mangonun, ya da altın çilek özünün zayıflattığını sanıyor ama aslında kalp krizlerine sebep olan sibutramin etken maddesi kişiyi zayıflatıyor” dedi.

Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol ise şöyle konuştu: “Sibutramin kalp zayıflığına, ani kalp krizine neden oluyor. Hekimler artık içinde sibutramin olan ilaçları kullanmıyor. ‘Gıda takviyesi’ diye satılan ürünlerde bu maddeye rastlanıyor.”