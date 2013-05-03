Gıda takviyelerine denetim yapılacak

Gıda takviyesi adı altında pazarlanan ürünlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Gıda ve Sağlık bakanlıklarından uzmanlar ve bilim adamlarından oluşacak 15 kişilik komisyondan her ürün için ayrı ayrı onay alınmayan takviyelerin ithalatı ve satışı yasaklanıyor.

Zaman Gazetesi'nden Ercan Baysal'ın haberine göre, hem yurtiçinde üretilen hem de yurtdışından ithal edilen gıda takviyelerinin kendi kimlik numarası olacak. Üç ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik hakkında açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, düzenleme ile bu alandaki istismarın ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ürünlerle ilgili özel izleme sistemi kurulacağını ifade eden Eker, 'Karekod uygulaması sayesinde, denetim elemanları ve vatandaşlar cep telefonu ile ürünün gerçek olup olmadığını öğrenebilecek.' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, takviye ilaçların yanı sıra karekod sistemini sahte bal ve içki ile mücadelede de kullanacak. Karekod sistemi ile gıdada sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.