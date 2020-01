Gıda Sürdürülebilirliğinde Türkiye 34 ülke arasında 15’inci oldu

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı’nın (BCFN), The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliğiyle hayata geçirdiği \"Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi”nin 2017 verilerine göre Türkiye 34 ülke arasında 15. oldu.

Dünya nüfusunun üçte ikisini ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 85’ten fazlasını temsil eden endeks, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 34 ülkede gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini ölçtü. Endekste ilk sırayı Fransa alırken, Birleşik Arap Emirlikleri ise sonuncu oldu. Geçen yılki ilk endekste 25 ülke arasında 55 puan ile 19\'uncu sırada bulunan Türkiye, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, su çekilmesinin sürdürülebilirliği ve hava kategorilerinde geçen yıla kıyasla altı puan kazanan Türkiye, bu yıl 15’inci sırada yer aldı.

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), tüm zamanların en kapsamlı “Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi”nin (GSE) metodolojisi, bu yıl yeni kriterler eklenerek daha rafine hale getirildi ve güçlendirildi.

Çalışmayla ilgili konuşan BCFN Başkanı Guido Barilla; “Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi; üretim, tüketim ve hatta gıda israfına karşı mücadele açısından, gıdalarla mümkün olan en sürdürülebilir ilişkiyi sağlamak için üzerinde çalışmamız gereken alanları belirlemekte yararlı bir araç olduğunu kanıtladı. Bu aracı geçen yıla kıyasla daha isabetli ve geniş kapsamlı hale getirmek için çalıştık. Bu sayede yiyeceklere yalnızca ‘lezzet’ açısından değil aynı zamanda bir bütün olarak bakmak mümkün oluyor. Ayrıca uzmanların, politika yapıcıların araştırmalara ve kararlarına nasıl yön verebilecekleri konusunda daha iyi fikir edinmesi de sağlanıyor” dedi.

LİDER DEĞİŞMEDİ

Sürdürülebilir tarım, beslenme sorunları ve gıda israfı olmak üzere üç temel konuda, 58 ölçüt üzerinden yapılan değerlendirmeyle hesaplanan GSE’nin lideri bu yıl da değişmedi. The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliği ile yaşama geçirilen endeksin dünya lideri 2017’de de Fransa olurken, ikinciliği Japonya, üçüncülüğü ise Almanya aldı. Fransa, yeni ölçütler eklenerek daha rafine hale getirilen endekste özellikle gıda kayıpları ve atıkları kategorisinde yüksek performans sergiledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahminlerine göre küresel olarak üretilen tüm yiyeceklerin üçte birinin kaybedildiği veya atıldığı bir dünyada, Fransa bu tür kayıpları önleme konusunda uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirlerle dünyaya öncülük ediyor.

Bu yılki endeksin yüksek performanslı ülkeleri arasında Japonya, Almanya, İspanya, İsveç, Portekiz, İtalya, Güney Kore ve Macaristan da gösterildi. Listenin ilk 10\'unda yer alan ülkelerde genel olarak gıda atıkları ve kayıpları, zirai uygulamalarda çevrenin korunması, tarımda inovasyonlar, beslenme eğitimi gibi konularda hem güçlü hem de etkin hükümet politikaları uygulandığına dikkat çekildi.

Türkiye, bu yılki endekste en yüksek puanı sürdürülebilir tarım kategorisinde elde etti. Su yönetimi ve su çekilmesinin sürdürülebilirliği ve hava kategorilerinde yüksek puan alan Türkiye, gıda kaybı ve atıkları kategorisinde de son kullanıcı düzeyinde daha iyi performans gösterdi. Ancak, dağıtım seviyesindeki kayıplara yönelik çözüm başlığında zayıf kaldı. Endeksin ‘beslenme sorunları’ başlığında ise Türkiye “aşırı beslenme ve fast food restoranı başına düşen insan sayısındaki artış” nedeniyle ancak orta düzeyde puan alabildi.

Yüksek gelir grubundaki ülkeler endeks sıralamasında çoğunlukla iyi performans gösterseler de bunun tam tersi durumlar da dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, en yüksek kişi başı GSMH’ya sahip olmasına karşın en son sırada yer alırken, endekste yer alan en düşük gelirli ülke olan Etiyopya ise 12\'incilik gibi oldukça saygın bir sırada yer buldu. Arap dünyasındaki diğer ülkelerle benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de yüksek gıda atığı oranı ve obezitede artış gibi sorunlar yaşarken, susuzluk ve dolayısıyla azalan yeraltı su kaynaklarına bağımlılık ile pahalı deniz suyu arıtma tesisleri nedeniyle sürdürülebilir tarımda da düşük puan aldı.

“GSE, GIDA SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN ETKİLİ BİR ARAÇ”

The Economist Intelligence Unit Genel Yayın Yönetmeni Martin Koehring bu yılki araştırma konusunda; “Sürdürülebilir gıda sistemleri, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini başarmak açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda 2030 itibariyle açlığın ortadan kaldırılması, gıda güvenliğinin ve daha iyi beslenmenin sağlanması, sürdürülebilir tarımın öne çıkarılması hedefleniyor. Buna karşın, iklim değişikliği, hızlı kentleşme, turizm, göç akışları ve daha batılı beslenmeye geçiş gibi büyük küresel gelişmeler, gıda sistemleri üzerinde baskı yaratıyor. GSE, gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirecek etkili politikalar tasarlamaları için politika yapıcılara ve diğer ilgili paydaşlara yardımcı olacak önemli bir araç sunuyor” dedi.