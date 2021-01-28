Gıda sektöründen hükümete tepki: Maliyetler artarken fiyatlar sabit kalamaz; baskınlar sorunu çözmez

TGDF Başkanı Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre; temel gıda ürünlerindeki toplam maliyet artışının yüzde 30'un üzerine çıktığına dikkat çeken Kopuz, soruna çözüm aranıyorsa öncelikle tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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"Girdi maliyetleri düşmeden sonuç alınamaz"

Gıda fiyatlarında son haftalarda yaşanan belirgin artışlar ve buna verilen tepkilerle ilgili açıklama yapan Kopuz, Ticaret Bakanlığı'nın market, pazar ve toptancı hallerinde baskınlar yaparak sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.

TÜİK verilerine işaret eden Kopuz, tarım ve gıda sektörü girdi maliyetlerinin son aylarda ciddi şekilde arttığını ve buna bir çözüm bulunmadan gıda fiyatlarının düşmesini beklemenin sonuçsuz kalacağını söyledi.

Kopuz, "Devletin resmi verilerine göre kasım ayı itibarıyla 2020 yılında hayvan yemi, gübre, bina ve araç gereç bakım masrafları gibi kalemlerde toplamda yüzde 15,35'lik artış yaşandı. Traktör gibi tarımsal üretimde kullanılan makinelerin bakım masrafı yılın 11 ayında yüzde 36,69 artış gösterdi" dedi ve ekledi:

"Aynı dönemde hayvan yeminde yaşanan artış yüzde 23.37, gübredeki fiyat artışı yüzde 16,66 düzeyinde oldu. Artışın aralık ve ocak aylarında da sürdüğü tahmin ediliyor. Bu artışlar doğrudan çiftçimizi, esnafımızı ve üreticimizi etkiliyor."

"Baskınlar sorunu çözmez"

Girdi maliyetlerindeki bu artışların yanı sıra, Covid-19 nedeniyle yaşanan satış daralmasının finansman maliyeti, lojistik, depolama, işçilik, enerji, ambalaj, dağıtım gibi kalemlerde de artışlara neden olduğunu belirten Kopuz, et, süt, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde toplam maliyet artışının yüzde 30'un üzerine çıktığına işaret etti.

Üretimin maliyeti artarken ürünün fiyatı aynı kalamayacağını vurgulayan Kopuz, "Son dönemde gıda işletmelerine yapılan baskınlar bu sorunu çözemez, sadece kamuoyunda oluşan fahiş fiyat ve haksız kazanç algısını körükler, tarım ve gıda sektörüne duyulan güveni sarsar" dedi.

"Benzer uygulamalar olumsuz sonuçlar yarattı"

Daha önce yürütülen benzer uygulamaların yarattığı olumsuz sonuçlara işaret eden Kopuz, "Maliyetlerin düşürülmesine yönelik adımlar atılmadan üreticiyi fiyat düşürmeye zorlayan uygulamaların uzun vadede fiyatları olumsuz yönde etkilediği daha önce de görüldü. Baskınlar sonrasında depolarda ürün kalmadı, fiyatlar yükseldi. Fiyat ithalatla dengelenmeye çalışıldı, üretim düştü, fiyatlar daha da yükseldi" diye konuştu.

Kopuz, temel gıda ürünlerinde rafa mal koyan işletmelerin üzerindeki baskının, gıda zincirinde telafisi mümkün olmayan zararları da beraberinde getireceğini söyledi.