Gıda satılan plastik ambalajlar değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni tebliğ taslağı ile gıdasatılan plastik ambalajlarda değişikliğe gidiyor. 21 teknolojik ürün plastik hammedesi olarak kullanalacak, plastik ambalajlardaki kimyasalların oranı da azaltılacak. Öte yandan bakanlık, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Taslağı" da hazırladı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün AB'ye uyum çerçevesinde hazırladığı, “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğ Taslağı"na göre, migrasyon (ambalajdan gıdaya geçen) için belirlenen limitler yeniden belirlenerek, minimum seviyeye indirilecek ve güvenlik testinden geçmiş 21 teknolojik yeni ürün daha plastik hammaddesi olarak kullanılabilecek.

Avrupa ile aynı anda

Dünyada ve Türkiye'de gıda ambalajlarının yüzde 50'sinden fazlası plastik üründen oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da plastikten gıdaya geçen maddelerin oranınında insan sağlığına risk teşkil etmeyecek oranda olması için 2005 yılından bu yana ciddi çalışma içinde. Mevcut yasada yapılacak değişiklikle, tavukların konduğu plastik kaplardan, kola ve yağ şişelerine, bisküvi ambalajlarından, kavanoz kapaklarına, peynir kutularından, ekmek konan poşetlere kadar gıda ile direkt temas eden pek çok ürünün plastiği yeniden değerlendirilecek. Tarım Bakanlığı yetkilileri, “Bu çalışma, plastikten gıdaya geçen maddeleri minimize etmek için yapılıyor. Çok önemli bir çalışma. Avrupa ile ile eş zamanlı yapıyoruz” dedi.

Etiketlere "1 yaşından küçüklere bal yedirmeyin" ibaresi

Bakanlık, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Taslağı' da hazırladı. Taslağa göre balların etiketlerine, '1 yaşından küçük bebeklere bal yedirmeyin' ifadesi eklenecek.

Bal tebliğinde yapılan değişiklikte şöyle denildi: "Petekli ballarda, peteğin en az yüzde 80'inin sırlanmış olması gerekir. Temel petekte balmumunun doğal yapısında bulunmayan, parafin, serezin, iç yağı, reçine, oksalik asit gibi organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi inorganik maddeler bulunamaz. Bala hiçbir katkı maddesi katilamaz. Karakovan balı ve doğal petekli bal adıyla piyasaya arz edilecek ballarda peteğin parçalanmaması ve süzme bal ilave edilmemesi gerekir. Etikette '1 yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemelidir' ifadesi yer alır. Ballar, paketleme dolum noktasından tüketiciye ulaştırılana kadar tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, doğrudan güneş ışığından korunur ve 25 dereceyi aşmayacak şekilde muhafaza edilir."