Enerjide yaşanan kriz, gıda sektörünü tehdit ediyor. Ülke genelinde organize sanayi bölgelerinde 3 gün süreyle uygulanacak elektrik kesintisi gıda üretimini tehdit ederken fiyatları da artıracağı endişesi yaşanıyor. Bu nedenle gıda sektörünün kesintilerden muaf tutulması isteniyor.

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, gıda güvenliğini ve güvencesini riske atmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini ve enerji kesintisinin gıda sanayiine uygulanması durumunda bunun, hem sofralarımızda ciddi bir gıda güvenliği riski doğuracağını hem de gıda sanayiinde telafi edilemez ekonomik kayıplara neden olacağını söyledi. Akdağ, “Gıda sanayisi, doğalgaz ve elektrik kesintilerinden muaf tutulmalı” dedi.

"Ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır"

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Akdağ, doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi enerji kesintilerine tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır.”

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