Gıda Perakendecileri Derneği: 'Zincir marketler ortak fiyat belirliyor' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Son günlerde gıda fiyatları kamuoyunda tartışma konusu olurken, gıda perakendecilerinden fiyatların belirlenmesine ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama geldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun yaptığı “Zincir marketler whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor” açıklamasının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması veya düşürülmesinin, ortak bir fiyat belirlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Fiyatları belirleyenin sadece satıcı olmadığını belirten dernek, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşullarına dikkat çekti.

Açıklamada, "Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi 'anlaşma' gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır." ifadelerini kullanıldı.

TIKLAYIN: "Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor"