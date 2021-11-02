Gıda Perakendecileri Derneği'nden fahiş fiyat cezası açıklaması: Ekonomik kayıp olarak görülmelidir

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Rekabet Kurumu'nun 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda 2.7 milyar TL "fahiş fiyat" ceza kesmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu ceza için "üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdükleri çalışmalar rekabet ihlali olarak değerlendirilmesi ve çok yüksek cezalara maruz bırakılması ekonomik kayıp olarak görülmelidir" dendi.

"Üyelerimiz adına Kurumun kararını üzüntüyle karşılamaktayız" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle dendi:

"Üyelerimiz, bu karar neticesinde gerekli aksiyonları alacaklardır. Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklardır."

Rekabet Kurumu'nun verdiği ceza neticesinde ceza alan BİM, Migros, Carrefour ve Şok kararı yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.