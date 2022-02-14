Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Aykaç: Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi getirilmesini istediklerini söyledi.

Aykaç, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkileri hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Aykaç, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle, enflasyonla mücadelede kritik bir sürece başlandığını söyledi. Bugün sabah itibarıyla, temel gıda ürünlerindeki fiyatlarda gerekli indirimin yapıldığını belirten Aykaç, “Bizim derneğimizin bazı üyeleri, bunun biraz daha üzerinde başka ürünlerde de indirim yapacaklarını ilan ettiler.” dedi.

Aykaç, ÜFE ve TÜFE arasında ciddi bir makas olduğunu vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonun altından sadece perakendeciler ve üreticiler kalkamaz. Bunun topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı.

Son zamanlarda, enerji maliyetleri (elektrik-akaryakıt) konusunda devletin bir düzenlemeye gideceği duyumu aldık. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bazı ürünlerde KDV indirimi üzerinde indirimler yapılacak. Gıda dışı ürünlerde KDV indirimi ile ilgili bir çalışmamız var. Servis ve restoranlarda da gıda ürünlerine KDV indirimi istiyoruz.”