Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı: Algı yönetimi yapılıyor; fiyat artışlarının kaynağı biz değiliz

Perakende içinde organize kanadın payının Türkiye’de yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten Aykaç, “Birçok kaynağa göre organize perakendenin büyüdüğü her ülkede enflasyon düşüyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oran %90’lara tırmanmış ve %90’lar seviyesinde organize perakendeye sahip ülkelerde enflasyonun %5’lerin altında seyrettiği görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.

Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, “Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir” dedi.