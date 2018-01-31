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Dünya

Gıda örgütleri: Sekiz ülkede kıtlığa yönelik tehditler kriz seviyesine ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde duyurulan yeni rapora göre savaşların geniş bir yelpazede arttırdığı gıda güvenliğine yönelik tehditlerden en çok etkilenen ülkeler Yemen, Güney Sudan ve Suriye olarak belir

31 Ocak 2018 00:12

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde duyurulan yeni rapora göre savaşların geniş bir yelpazede arttırdığı gıda güvenliğine yönelik tehditlerden en çok etkilenen ülkeler Yemen, Güney Sudan ve Suriye olarak belirlendi.
Dünya Gıda Programı (WFP) ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nde açıkladığı yeni raporda, Yemen nüfusun yüzde 60’ı olmak üzere 60 milyon kişinin gıda güvenliğine yönelik tehditlerden etkilendiği söylenirken, bu rakamım Güney Sudan’da nüfusun yüzde 45’ine denk gelen 4.8 milyon insandan oluştuğu belirtildi.  
Gıda örgütleri çatışma bölgelerinde yaşayan aç insan sayısının arttığını vurgularken, dünya çapında sekiz ülkedeki insanların en az dörtte birinin gıda güvenliği riskiyle yaşadıklarını söyledi ve bu ülkelerin sırasıyla Suriye, Lübnan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Afganistan ve Somali olarak belirlendiğini duyurdu.
WFP Londra Ofisi Başkanı Francis Mwanza konuyla ilgili, “WFP harcamalarının yüzde sekseni çatışma bölgelerinde gerçekleşiyor. Yemen dahil olmak üzere bazı ülkelere erişimimizin olamayacağı durumlarda, belirli bölgelerde kıtlık yaşanabileceğinden korkuyoruz. Eğer küresel çapta açlığı bitirmek istiyorsak, bu problemi çözmek amacımıza ulaşmak için önemli bir adım olabilir” dedi.
Rapor ayrıca, problemin \"gıda istikrarının temel direği\" olarak tanımlanan \"ulaşılabilirlik, erişim, kullanım ve istikrar\" durumlarını tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunurken, gıda güvensizliği tehdidinin küresel çapta gerilimi arttıracağının da altını çizdi.

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