Gıda mühendislerine yol görünüyor

T24 - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda ele alınan, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu tasarısında değişiklik yapıldı ve gıda mühendislerine yol göründü.



Tasarıda yer alan ''20 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 5 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerlerinde'' gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu, ''30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri'' şeklinde değiştirildi. Muhalefet milletvekilleri, özellikle ekmek üreten fırınlarda istihdam edilen gıda mühendislerinin bu düzenleme ile işsiz kalacağına ve şartların hafifletilmesinin, istihdamı azaltacağını savundular.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, mevcut uygulamaya göre 20 bin civarında gıda mühendisinin çalıştığını belirterek ‘’Halk sağlığı ile ilgili uygulamalardan, her halükarda gıda işletmecisi sorumlu tutuluyor. Herhangi bir aksaklıktan doğrudan işletmeci sorumlu. Düzenlemede herhangi bir istihdam kaybı söz konusu değil. Tüketicinin sağlığını öngören, daha etkin, uygulamada kolaylık getirecek bir düzenleme'' diye konuştu. Eker, 25 iş kolundan 14'ünde beygir gücü şartı arandığını, diğer iş kollarında bu şartın söz konusu olmadığını kaydetti.







