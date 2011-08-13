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Dünya

Gıda konvoylarının korunması MOGADİŞU (A.A)

13 Ağustos 2011 22:27

-Gıda konvoylarının korunması MOGADİŞU (A.A) - 13.08.2011 - Somali Başbakanı Abdiveli Muhammed Ali, gıda yardım konvoylarını koruyacak özel insani yardım gücü kurulması çağrısında bulundu. Muhammed Ali, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve acil yardım servisi koordinatörü Valerie Amos ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Ali, Amos ile yaptığı görüşmede, Somali'de mevcut insani yardım durumunu ile en iyi hangi yolla insani yardımın halka ulaştırılabileceği konusunu ele aldıklarını bildirdi. Ali, ''Gıda yardım konvoylarının güvenliği ile korunmasını sağlayacak, kampları koruyacak, kentlerde istikrarı sağlayacak, talan ve yağma ile savaşacak özel insani yardım gücü kurulması konusunu görüştük'' dedi.      Eşşahap militanları, başkent Mogadişu'dan çekilmesine karşın, Somali ordusu ile Afrika Barışgücü kentin tamamını kontrol altına alamadığı için güvenliğin sağlanamadığı belirtiliyor.

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