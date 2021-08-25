Gıda kıtlığı yaşanan Kuzey Kore, çocukları çizgi film aracılığıyla obeziteye karşı uyardı

Kuzey Kore devlet televizyonunda yayımlanan bir çizgi film, ulusal gıda kıtlığının ortasında, çocukları obeziteye karşı uyardı.

Haber sitesi NKNews'ten gazeteci Chad O'Carroll'ın paylaştığı çizgi filmde, iki kız çocuğu, kış mevsiminde şehrin sokaklarında yürüyor. İçlerinden sportif olan, kilosu olan ve otobüse binmek isteyen arkadaşına kızıyor ve yürümesi gerektiğini söylüyor.

Daha sonra eve giden iki arkadaştan daha zayıf olanı, arkadaşı bir şeyler atıştırıp kanepede uyuklarken akrobasi hareketleri yapmaya başlıyor.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ciddi bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu aktarırken, durumu "gergin" olarak nitelendirmişti.

Kuzey Kore, çizgi filmler arayıcılığıyla ilk kez propaganda yapmıyor. 1970'lerden 2010'lara kadar yayımlanan "Squirrel and Hedgehog" adlı çizgi film, vatanlarını işgalcilerden korumak için askeri teçhizata sahip hayvan karakterleri içeriyordu.