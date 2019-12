-Gıda güvenliği yayınları geliyor ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında yayınlar yapmak zorunda olacak. Bu yayınlar, en az 30 dakikası 17.00-22.00 diliminde olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair düzenleme, Resmi Gazete'nin 2 Kasım 2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı kuruldu. -Töre ve namus cinayetleri- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri gibi sorunları'' inceleme, sorunun çözümüne yönelik programlar hazırlama konusundaki görev kapsamında yapılan düzenlemeyle töre cinayetleri ibaresi, ''töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunlar'' şeklinde değiştirildi. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ''kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak'' konusundaki görev kapsamında, her türlü şiddet ifadesine ''töre ve namus cinayetleri'' eklendi. -Müşavirler taşra birimlerinde çalıştırılabilecek- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bakanlık müşavirleri, Bakanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek. Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları ile bu kuruluşların personeli, borç ve alacakları, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde, 3 yıl içinde il özel idarelerine devredilecek. Üç yıllık geçiş ve devir süresi boyunca devir işlemlerini geciktirmeksizin gerçekleştirmek üzere her türlü tedbir Bakanlık tarafından alınacak. Geçiş ve devir süresi, daha önce 1 yıl olarak öngörülüyordu. -SGK'ya ait huzurevleri devrediliyor- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi, İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi, İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi ve Salihli Huzurevi, Bakanlığa devredilecek. Kapatılan Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünde 8 Haziran 2011 tarihi itibarıyla fiilen görev yapan personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmek kaydıyla bir yılı aşmamak üzere Bakanlıkta geçici görevle istihdam edilebilecek. -Sosyal hizmet kuruluşları- Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan sosyal hizmet kuruluşları kapsamına, ''sosyal hizmet merkezi'' ve ''çocuk evleri koordinasyon merkezi'' eklendi. -Gıda konusunda yayın zorunluluğu- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ''yayın zorunluluğu''na ilişkin düzenleme eklendi. Buna göre, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunda olacak. Bu yayınların, asgari 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere, 08.00-22.00 diliminde gerçekleştirilecek. Yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecek. Sözkonusu yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.