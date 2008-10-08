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Sağlık

Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası hazırlandı

Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu ve AB Vizyon tarafından "Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası" hazırlandı.

08 Ekim 2008 03:00

Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu ve AB Vizyon tarafından "Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası" hazırlandı.

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AB Veteriner Hekim Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların desteğiyle hazırlanan dosya, http://www.abvizyon.com adresinde görüş ve önerilere açıldı.

Dosyada, gıda güvenliği ve hijyene ilişkin mevzuat, kalite yönetim sistemleri, çeşitli raporlar, iyi hijyen kılavuzu, mevcut düzenleme ve uygulamaların AB müktesebatı ile karşılaştırması ve ilgili kurum, kuruluşların görüşleri yer alıyor.

(AA)

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