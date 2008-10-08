Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası hazırlandı

10 altın gıda kuralı



AB Veteriner Hekim Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların desteğiyle hazırlanan dosya, http://www.abvizyon.com adresinde görüş ve önerilere açıldı.Dosyada, gıda güvenliği ve hijyene ilişkin mevzuat, kalite yönetim sistemleri, çeşitli raporlar, iyi hijyen kılavuzu, mevcut düzenleme ve uygulamaların AB müktesebatı ile karşılaştırması ve ilgili kurum, kuruluşların görüşleri yer alıyor.