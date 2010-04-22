Gıda fuarında tereyağından timsah!

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Yağdan timsahı yapan Bursa Profesyonel Aşçılarve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koyun, Turkcell Süper Lig'de lider olan Bursaspor'un şampiyon olacağına inandıklarını söyledi.Dernek olarak Bursaspor'un şampiyonluğuna hazır olduklarını, farklı ürünler üreteceklerini ifade eden Koyun, ilk olarak yeşil-beyazlı ekibin simgesi olan timsahı yaptıklarını kaydetti.Koyun, yaklaşık 30 kilogram katı yağ kullanarak ürettikleri timsahın 2 metre boyunda olduğunu belirterek, "Timsahı yapmamız 15 günü buldu. Fuarda en çok ilgi gören ürünlerin başında geliyor. Birçok kişi timsahla fotoğraf çektiriyor" dedi.Metin Koyun, Bursaspor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları fuardaki stantlarında pasta kesmeye davet etti.