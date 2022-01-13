Gıda fiyatlarıyla birlikte açlık da artıyor

Dünyada hızla artan gıda fiyatları açlık sorununu daha da derinleştiriyor. Dünya çapında 811 milyon insan açlık içinde yaşıyor, 41 milyon kişi açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe, dünyada artan gıda fiyatlarının açlık sorununu daha da derinleştirdiği uyarısı yaptı. Açlık ve yoksulluğa karşı mücadele alanında faaliyet gösteren kuruluş, enerji fiyatlarındaki artış, iklim değişikliğiyle hasatta yaşanan sıkıntılar, korona pandemisi, altyapı yetersizliği ve çatışmalar gibi nedenlerle gıda fiyatlarının giderek yükseldiğini belirterek sadece yoksul ülkelerde değil Almanya'da da artan gıda fiyatlarının hane bütçesini giderek zorladığını kaydetti. Welthungerhilfe yetkilisi Rafaël Schneider, "Tahıl, süt ürünleri, yemeklik yağ ve diğer temel gıdaların fiyatında şu an sadece artış görüyoruz" dedi. Bütçelerinin yüzde 75'inden fazlasını gıdaya ayırmak zorunda kalan hanelerin sayısının Sierra Leone'de geçen yıl bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttığını belirten Schneider, "Artan fiyatlar doğrudan açlığa itiyor. Aileler karnını doyurabilmek için çocukları okula göndermiyor. Çocukların da çalışıp para kazanması gerekiyor" diye konuştu. Schneider, Almanya'da ise gıdaya ayrılan payın, hane bütçesinin yüzde 12'si oranında olduğunu kaydetti. 2011 sonrasının en yüksek fiyatları Dünyada en fazla ticareti yapılan gıda maddelerini içeren BM fiyat endeksine göre fiyatlar 2011 sonrasının en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Uzmanlar, 2022'de de gıda fiyatlarının istikrara kavuşacağı yönünde işaret görmüyor. Welthungerhilfe yetkilisi Schneider, Afrika ve Asya'nın açlık yaşanan bölgelerinde bu yıl da verimli bir hasat beklenmediğini belirterek Almanya gibi zengin ülkelerin açlıkla mücadele ve tarımsal kalkınma yardımlarını artırması çağrısı yaptı. Welthungerhilfe verilerine göre dünya çapında 811 milyon kişi açlık içinde yaşıyor, 41 milyon kişi açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. epd/BK,TY © Deutsche Welle Türkçe