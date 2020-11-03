Gıda enflasyonu yıllık yüzde 16.51'e yükseldi, meyve sebze fiyatları yüzde 20 arttı

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre, gıda enflasyonu yıllık yüzde 16.51'e yükseldi.

Verilere göre, TÜFE, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Öte yandan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık bazda yüzde 3,03 artış yaşandı. Yıllık bazda ise gıda enflasyonu yüzde 16,51 seviyesine ulaştı.

Meyve-sebze fiyatları yüzde 20 arttı

Bloomberght'nin haberine göre, Ekim'de işlenmemiş gıda ürünlerinde aylık bazda yüzde 3,97 artış yaşanırken, yıllık bazda yüzde 18,78 yükseliş yaşandı.

İşlenmemiş gıdanın alta kalemlerine bakıldığında ise taze meyve ve sebze tarafında aylık bazda yüzde 7,54'lük bir yükseliş gözlenirken, yıllık bazda yüzde 20,76 seviyesinde bir artış dikkat çekti.

Diğer işlenmemiş gıda ürünlerinde ise aylık bazda yüzde 2,14 artış yaşanırken, yıllık bazda yüzde 17,78 yükseliş yaşandı.

Ekmek ve tahıllar yüzde 17 arttı

TÜİK verilerine göre işlenmiş gıda tarafında ise aylık bazda yüzde 2,18 artış yaşandı. Yıllık bazda ise yükseliş yüzde 14,49 oldu.

İşlenmiş gıdaların alt kalemlerine bakıldığında ise ekmek ve tahıllar grubunda aylık bazda yüzde 2,66 oranında artış gözlenirken, yıllık bazda yüzde 17,02 düzeyinde gerçekleşti.

Diğer işlenmiş gıda ürünleri ise aylık bazda yüzde 1,91 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 13,11 yükseliş yaşandı.

Fiyatı en çok artan ürünler

TÜFE'de aylık olarak fiyatı en çok artan gıda ürünlerinin başında yüzde 26,34 ile kabak yer alıyor. Salatalık fiyatı yüzde 22,31 artarken, kavun yüzde 19,68, yumurta yüzde 16,74 arttı. Kuru soğan fiyatı yüzde 16,24 yükselirken, taze fasulye fiyatı yüzde 16,05 arttı. Ayçiçek yağı yüzde 11,39 yükselirken, mısırözü yağı yüzde 8,92 arttı.

Fiyatı azalan ürünler

Fiyatı en çok düşen gıda ürünleri arasında ise fiyatı yüzde 0,15 gerileyen kesme şeker, yüzde 0,16 gerileyen kraker, yüzde 0,99 düşen dana eti yer aldı. Hazır sütlü tatlılarda yüzde yüzde 1,13 gerileme yaşanırken, rokada yüzde 1,38, muzda yüzde 1,48, yer fıstığında yüzde 2,61 dereotunda yüzde 3,87, Antep fıstığında yüzde yüzde 3,94, havuçta yüzde 8,08, elmada yüzde 12,49, patlıcanda yüzde 13,18 ve limonda yüzde 30,94 düşüş yaşandı.