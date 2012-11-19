Gıda Bakanlığı 8 ürünü teşhir etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaparak, tüketiciyi yanıltan 8 ürünü ve firmaları teşhir etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaparak, tüketiciyi yanıltan firmalara ilişkin yeni bir liste yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 8 ürünün ismi ve firmaların isimleri bildirildi.

Bakanlık görevlileri tarafından faaliyet alanı içerisinde takviye edici gıda üretimi olan 135 adet işletmede 357 adet denetim yapıldı. Bu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin piyasa kontrollerinde muayene ve analiz amacıyla 99 adet numune alındı ve 62 adet İdari Yaptırım Kararı uygulandı.

Alkolsüz içecek üretimi olan 462 adet işletmede 901 adet denetim yapan görevliler, bu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin piyasa kontrollerinde muayene ve analiz amacıyla 474 adet numune topladı. Yapılan kontrol ve denetimler sonucu 92 adet İdari Yaptırım Kararı uygulandı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, bu kapsamda alınan numunelerin laboratuvar analizleri sonucunda içeriğinde ilaç etkin maddesi tespit edilen firma ve ürünler şöyle:

-Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi: Panax Ginsengli Bitkisel Karışım Kapsül (İlaç Etkin Maddesi)

-Nurs Lokman Hekim Gıda Tarım Bitki Botanik Med.San.Tic. Ltd.Şti.: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

-MS İlaç Pazarlama ve Dış Tic.Şti.: Maurers Krautergarten Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi )

-ELİT NATURAL Gıda Kozmetik San.Tic.Ltd. Şti.: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

-Veysi Topuz Gıda Mad. İth.İhr.San. ve Tic./: Epimedyumlu Bitkisel Karışım Macun (İlaç Etkin Maddesi)

-Altanea Gıda A.Ş.: Ginseng ve Guaranalı Limon Aromalı Gazlı İçecek (İlaç Etkin Maddesi)

-Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti. : Enerji İçeceği (İlaç Etkin Maddesi)

-Can Meşrubat Gıda Tur. Teks.San. ve Tic. Ltd.Şti.: Enerji İçeceği (İlaç Etkin Maddesi)