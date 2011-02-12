-GIBBS: "HALKIN İSTEKLERİNDEN KORKUYOR" WASHINGTON (A.A) - 12.02.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, "İran hükümetinin, Mısır'daki olaylara verdiği tepkiyle, kendi halkının isteklerinden korktuğunu gösterdiğini" söyledi. Gibbs, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'ın, Tahrir Meydanı'nda olanlara nasıl yanıt verdiğini görüyoruz. İnsanları tutukluyorlar. Uluslararası medya kuruluşlarının yayınlarını engelliyorlar. İnterneti kapatıyorlar" dedi. "İran hükümetinin, Mısır'la ilgili boş sözler yerine, halkının barışçıl toplanma ve arzularını ortaya koyma hakkını kullanmasına izin vermesi gerektiğini" belirten Gibbs, "Hepimiz, İran'ın yanıtını gördük. İran hükümetinin kendi halkının isteklerinden korktuğunu görüyorsunuz. İran hükümeti, açıklamalarındaki gibi kendilerine güvenli olsaydı, Mısır'daki barışçıl bir gösteriden korkacak birşeyleri de olmazdı. Kendilerine bu kadar güvenleri yok, korkuyorlar. O nedenle bunu yapmaya çalışan herkesi öldürmekle tehdit ettiler, tüm iletişim kanallarını kapattılar" dedi. İngiliz Yayın Kurumu (BBC), İran'ın, Mısır'daki olaylara ilişkin yayınlarının, bu ülkedeki televizyon izleyicilerine ulaşmasını engellediğini bildirmişti. Beyaz Saray'ın, Tahran'da da benzer bir dönüşüm görmeyi isteyip istemediğinin sorulması üzerine Gibbs, önemli olanın, İranlı yetkililerin ifade özgürlüğüne saygı göstermesi olduğunu söyledi. Gibbs, "ABD yönetimi, İran halkının hükümetlerinden istediklerini seslendirebilme yeteneğine sahip olduğunu görmek istiyor" ifadesini kullandı.