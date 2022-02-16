Giannis Antetokounmpo yalnızca 4 şut kaçırdı, 50 sayı attı!

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Bucks, ağırladığı Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribauntluk performansı sayesinde mağlup etti. Yüzde 81 saha içi isabetiyle oynayan ve yalnızca 4 şut kaçıran Antetokounmpo, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı.

Bucks'ta Khris Middleton 19 sayı, 8 asistlik katkıda bulundu. Pacers'ta ise Buddy Hield 36 sayı, Tyrese Haliburton 17 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla mücadele etti.

Ömer'den 11, Cedi'den 6 sayı

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Dallas Mavericks'e 107-99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 21 sayı, 12 ribaunt, Mavericks'te de Luka Doncic 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Celtics, 76ers'a 48 sayı fark attı

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 135-87'lik skorla misafir ekip Celtics kazandı.

Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 124-116

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 87-135

Miami Heat-Dallas Mavericks: 99-107

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-121

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 128-119

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 126-120 (uzatmada)

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 103-96