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Spor

Giannis Antetokounmpo Bucks tarihine geçti

4 maç sonunda toplam 147 sayı atan Yunan basketbolcu, Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bıraktı

24 Ekim 2017 19:01

Önceki gün Charlotte Hornets potasına 32 sayı bırakan Giannis Antetokounmpo, ilk dört karşılaşmann sonunda toplamda 147 sayı atarak, Bucks tarihinde ligin ilk dört karşılaşmasında en çok sayı atan oyuncu oldu.

Yunan canavarı lakaplı oyuncu, böylelikle 1970-1971 sezonundaki ilk dört maçında toplam 146 sayı üreten, aynı zamanda NBA tarihinin de en çok sayı kaydenen oyuncusu unvanını elinde taşıyan, Kareem Abdul-Jabbar‘ı geride bıraktı.

Yunan forvet, ilk dört maç sonunda 147 sayı, 43 ribaund ve 21 asist'lik performans sergiledi.

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