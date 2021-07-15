Gianluigi Donnarumma transferi sonrası PSG'de kaleci sayısı 9'a çıktı

EURO 2020'nin en iyi oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'yı transfer eden Paris Saint-Germain'de (PSG)kaleci sayısı, dokuza yükseldi.

Paris Saint-Germain yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden birine imza attı.

Milan'dan ayrılan 22 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız devi, EURO 2020 zaferi yaşayan İtalyan file bekçisini renklerine bağladı.

Donnarumma'nın PSG'ye transferi çok konuşulurken takımdaki kaleci sayısı bu hamleyle birlikte 9'a yükseldi.

Paris Saint-Germain'in 9 kalecisi

Paris Saint-Germain'de as kalecinin Gianluigi Donnarumma olması bekleniyor. 34 yaşındaki Keylor Navas'ın ise Donnarumma'nın arkasında olacağı konuşuluyor. Ancak PSG'de 7 kaleci daha var...

PSG altyapısında yetişen ve uzun yıllardır Fransız ekibinin kadrosunda yer alan Alphonse Areola'nın Fulham'daki kiralık sözleşmesi sona erdi. O da şu anda PSG'nin kadrosunda yer alıyor.

2020 yazında Sevilla'dan 6 milyon euroya transfer edilen Sergio Rico da Fransız ekibinin bir parçası. 27 yaşındaki İspanyol eldivenin 3 yıl daha sözleşmesi var.

Geçen sezonu kiralık olarak Chateauroux'de geçiren 21 yaşındaki Polonyalı Marcin Bulka'nın ise 4 yıl daha mukavelesi var.

30 yaşındaki Alexandre Letellier, 21 yaşındaki Garissone Innocent'in yanı sıra PSG 18 yaşındaki Fransız Lucas Lavallée ve İtalyan Denis Franchi'den de yararlanabilir.

PSG'nin bu yaz bu kalecilerden bazılarıyla yolları ayırması bekleniyor. (NTV Spor)