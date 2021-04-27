Gianluigi Buffon, Galatasaray'a transfer olabilir iddiası

43 yaşındaki Gianluigi Buffon kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor. İtalyan basınına göre Buffon, Juventus'tan ayrılırsa Galatasaray'a gidebilir.

Futbolu bırakmayı düşünmeyen Buffon, Juventus'tan ayrılıp daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmayı düşünüyor.

Torino merkezli Tuttosport gazetesinin haberine göre, Gianluigi Buffon'un Juve'den ayrılığı durumunda seçenekleri arasında Galatasaray da var.

Buffon için Galatasaray'ın yanı sıra Olimpiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt kulüpleri de ön plana çıkıyor.

Buffon bu sezon Juventus formasıyla 12 resmi maçta süre aldı.