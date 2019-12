-GHOBADİ'NİN YENİ FİLMİ 3 DİLDE OLACAK ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Jüri Başkanı İranlı Yönetmen Bahman Ghobadi, İstanbul, Van ve Irak'ta çekilecek yeni filminin dilinin Türkçe, Kürtçe ve Farsça olacağını bildirdi. Ghobadi, Hillside Su Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kürt olduğunu belirten Ghobadi, Türkiye, Irak ve İran'da uzun zamandır Kürtler hakkında güzel filmler çekilemediğini öne sürdü. İstanbul, Van ve Irak'ta çekilecek yeni filminde, İran'da oyunculuk yapmaları yasak kişilerin yer alacağını ifade eden Ghobadi, filmin dilinin de Türkçe, Kürtçe ve Farsça olacağını bildirdi. İranlı sinemacıların genellikle sürgünde olduğuna dikkati çeken Ghobadi, şöyle konuştu: ''İran'da film çekemiyorum, İran'a dönmeye de hakkım yok çünkü orada maalesef öykülere ve sanatçılara karşı bir diktatör var. Ben kendime neden İran'da film çekmeye hakkım olmadığını soruyorum ve bu soru beni incitiyor. Özlem ve ülkeden dışarı çıkmak insana kötü his veriyor ve bu kötü his işleri karıştırıyor. Şimdi İran'da herkes 'İran sineması öldü' diye düşünüyor. Çünkü İran'da sansür var, sinemada baskı var. O yüzden sinema ölmüş.'' Kürt sinemasını anne ve babasız dünyaya gelen yetim bir çocuğa benzeten Ghobadi, ''İran olsun, Suriye olsun kimse de ona destek vermiyor'' diye konuştu. Irak'ın Erbil kentinde yaşadığını belirten Ghobadi, ''Irak Kürdistan'ında bir ümit var. Erbil de bir sanat market olacak. Her şey oradan başlayacak. Yılda 10 film yapılıyor. Yönetmenler sinemayla ilgili bir ders almamış sadece tecrübe için filmler yapılıyor. Kürt sineması orada doğum yapacak'' ifadelerini kullandı. Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Ghobadi, Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ghobadi, ''Şimdi bir Kürt gelmiş jürinin başı olmuş. Bu bana güzel bir mesaj veriyor. Birbirimize yakınlaşıyoruz. Kürdistan'da bir festival olsa orada bir Türk'ü juri başı edeceğim'' dedi. Ghobadi festivalde film seçimlerinin çok doğru yapıldığını sözlerine ekledi.