"Ghislaine Maxwell, cezasını düşürmek için pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in üst düzey sosyal çevresi hakkında bilgi verebilir"

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Seks ticareti ve çocuk istismarı ağının bir parçası olarak suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in bir anlaşma önererek tanık olarak Jeffrey Epstein'in tanınmış sosyal çevresi hakkında daha fazla bilgi verebileceği belirtiliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, jürinin değerlendirme sonucunda altı suçtan beşinden suçlu bulunan ve 40 yıla kadar hapis cezası alabilecek Ghislaine Maxwell'in seks ticareti ağında ortak olduğu Jeffrey Epstein'in üst düzey isimlerle ilişkilerini aktararak cezasını düşürmeye çalışabileceği düşünülüyor.

Öte yandan savunma avukatları ve cinsel suçlar savcıları, devletin Maxwell'le anlaşmaya varmayabileceğini söylüyor. Maxwell'in elinde henüz bilinmeyen bir bilginin olmayabileceği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton gibi pek çok tanınmış isimle dostluğu bilinen cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein, 2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son vermişti. 2020’de tutuklanan Ghislaine Maxwell, Epstein'in suç ortağı olarak suçlu bulundu.