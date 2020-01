Gheorghe Hagi: Galatasaray'da 2 kişiden nefret ediyordum

Galatasaray’ın efsane oyuncusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, Romanya’da Vitorul takımıyla elde ettiği şampiyonluk ve sarı kırmızılı kulübe döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Türkiye Ligi'ndeki geçmişine de değinen Rumen eski oyuncu, takım arkadaşları Hakan Ünsal ve Fatih Akyel'den onları antrenmanlarda geçemediği için nefret ettiğini söylerken, Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönme iddialarını ise "Şu an için bir teklif yok. Galatasaray'a geri dönmek benim için büyük bir şereftir ancak çok çok iyi bir proje olması lazım" sözleriyle yorumladı.

BeINSports'a açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Takımımın yaş ortalaması 21"

"Şu an elimde çok genç bir takım var. Yaş ortalamam 21. Gençlerle başarı olursan mutlaka A takıma da yansır. Tabi her şeyde önemlisi çok iyi bir hocaları var. Gençlerle çalışmak her zaman risklidir. Futbol akademisini çok iyi oyuncular yetiştirmek için kurduk. Romanya’nın gelecek vaadede 100 oyuncusundan 35’i bizim akademiden.

"Liderlik keyifli geldi, bırakmak istemedik"

"Sezona başlarken şampiyonluk hedefi yoktu. Liderlik koltuğu keyifli geldi ve biz de bırakmak istemedik. Ana hedefimiz büyük kulüplere oyuncu satmak. Romanya’da her sezon ilk 6’ya kalarak play-off oynamak istiyoruz.

"Galatasaray'da Avrupa için

özel madde koydurdum"

"Galatasaray’a transfer olduğumda yöneticilerle konuşup sözleşmeme özel bir madde koydurdum. Eğer Galatasaray Avrupa kupalarında başarı getirirse ekstra prim alacaktım. Ve öyle de oldu. Hem ben, hem Galatasaray, hem de Türk futbolu kazandı.

Hagi'nin Galatasaray'da attığı en güzel 10 gol

"Galatasaray'a gelmek benim için şereftir"

"Galatasaray’dan teklif almadım. Bu haberler gerçek değil. Ama gün gelecek bir takımla yeniden Avrupa’da çok başarılı olacağım. Avrupa hedefi olan bir takım için şu andaki takımımdan da ayrılabilirim. Galatasaray’a gelmek benim için şereftir. Ama çok çok iyi bir proje olmalı.

"Oğlum babasını geçer mi bilmiyorum;

büyük bir potansiyeli var"

"18 yaşında Fiorentina’da oynayan bir oğlum var. 10 numara oynuyor. Belki benim takımımda da oynar. Babasını geçer mi bilemiyorum. Türkiye’de doğdu, orayı çok seviyor. Türkiye’deki her takımda oynuyor. Ama yazılıp çizilenler doğru değil. Büyük potansiyeli var.

"Messi'yi tercih ederim"

"Messi, Ronaldo ikileminde sol ayaklı olduğum için Messi’yi tercih ederim. Ama her ikisi de müthiş oyuncu ve herkes onlara hayran.

"Sneijder fantastik bir oyuncu"

"Ben de takımımda Hagi gibi 10 numara olsun isterim. Ama bazı oyuncular farklıdır. Hoca onları bir araya getirir, takım ruhunu verir. Sneijder fantastik bir oyuncu. Kariyerinde harika işler var. Hem orta saha hem de forvet oynayabiliyor.

"Emre, Türkiye'nin 1 numarası"

"Emre Belözoğlu, Türkiye’nin 1 numarası. İnanılmaz bir sol ayak. Sahada her şeyini veriyor. Ayrıca şu an olgunluk döneminde. Gençlere destek vererek, yeni Emre’ler yetiştiriğini duyuyorum. Bu açıdan bakınca Emre mükemmel.

"Beşiktaşlı Recep başımın belasıydı"

"Türkiye’de oynarken başımın belası Beşiktaşlı Recep’ti. Kısa, çabuk oyuncuları sevmiyorum. Gerçekten müthiş bir oyuncuydu. Saha içinde sürekli didişirdik. Saha dışında da çok iyi dosttuk. Ayrıca bizim takımdaki Hakan Ünsal ve Fatih Akyel’i de idmanda karşımda her gördüğümde kurtulmak için pas veriyordum. İkisinden de neftet ederdim. Bütün hünerlerimi kullansam da onları geçemezdim.

"Galatasaray'da hatalar yaptım"

"Galatasaray’daki ilk dönemimde ben de hatalar yaptım. Takımı iyi idare ediyordum ama Türkiye Kupası’nı kazandıktan sonra bile doğru düzgün kutlama yapamadık. İkinci dönemimde takım çok zor durumdayken çağırdılar beni. Hayır diyemedim. Şu an düşünce hayır demeliydim. Detayına girmek istemiyorum. Faturasını ödedim.

"36 yaşımda son maçımda 3 gol attım"

"İşin içinde ne olduğunu bilmeden Sabri Sarıoğlu konusuna girmek istemiyorum. Konuyu bilenlere yaşayanlara sorun. Ama ben de futbolu 36 yaşında bıraktım ve son maçımda 3 gol atmıştım.