GfK: Teknik tüketim malı yıllık satışları ilk kez trilyon euroya çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Almanya merkezli araştırma şirketi GfK, küresel teknik tüketim malları (TCG) satışlarının 2018’de ilk kez bir trilyon sınırını aşarak 1.01 trilyon euroya ulaştığını belirtti ve söz konusu satışların 2019’da 1.03 trilyon euroya çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

GfK, 2018’deki satışların bir önceki yıla göre yüzde 4.0 yükseldiğini ortaya koyarken,

- telekomünikasyon satışları ve küçük ev aletleri satışları, küresel TCG satışlarındaki büyümenin yüzde 7.0’sini oluşturdu ve söz konusu sektörleri,

- yüzde 6.0 ile tüketici elektroniği ürünleri/fotoğraf,

- ve yüzde 1.0 ile bilgi teknolojileri (IT)/ofis aletleri izledi.

GfK, 2019’da TCG satışlarının yüzde 2.0 düzeylerinde artarak toplam gelirin 1.03 trilyon euroya ulaşacağını öngörüyor.

TCG 2018 satışları kapsamında GfK, yüzde 42 ile en çok satışın geçen seneye yıla değişmeyerek Asya-Pasifik bölgesinde yapıldığını belirtirken, bu bölgeyi yüzde 25 ile Avrupa, yüzde 20 ile Kuzey Amerika, yüzde 7.0 ile Latin Amerika ve yüzde 6.0 ile Orta Doğu / Türkiye / Afrika izledi.

GfK teknik tüketim malları uzmanı Markus Kick, sonuçlarla ilgili şu yorumlarda bulundu:

\"Küresel olarak teknik tüketim malları satışlarında ilk kez 2018’de trilyon euro düzeyine ulaşıldı. Söz konusu durum, ticaret ve endüstri için bir dönüm noktasıdır.

\"Telekomünikasyon, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünleri sektörleri, satışlardaki en büyük etkenler olurken, neredeyse bütün sektörlerde yüksek kaliteli ürünlere doğru bir eğilim görüyoruz.

\"Tüketiciler artık ayrıca bağlanılabilirlik ve elverişlilik faktörlerine de oldukça değer veriyor.

\"Bu eğilime bağlı olarak GfK, 2019 yılında satışlarda yüzde 2.0 civarında bir artış bekliyor.\"

Telekomünikasyon: Yüksek kaliteli ürünlere olan eğilim satışlardaki gelişmeleri etkiliyor

GfK sonuçlarına göre, yüzde 44 satış ve 440 milyar euro hacimle 2018’de telekomünikasyon sektörü teknik tüketim malları satışlarına öncülük etti.

Tüketicilerin, özellikle küresel satışları yüzde 7.0 arttıran akıllı telefonlar olmak üzere yüksek kalite ürünlere yöneldiği görülürken, söz konusu cihaz satışlarının miktarında durgunluk olduğu belirtildi.

Ev aletleri: Satışların 2019’da hafif bir düşüşten sonra yeniden artması bekleniyor

Ev aletleri satışları, 2018’de yüzde 1.0 düşüşe rağmen, 177 milyar euro gelir ile teknik tüketim malları kapsamında en çok satış yapılan ikinci sektör oldu.

Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi ev aletleri satışları 2018’de toplam TCG satışlarının yüzde 17’sini oluşturdu.

Bilgi teknolojileri/ofis aletleri: Asya’dan gelen olumlu seyir küresel piyasayı destekledi

Dünya genelinde tüketiciler 2018 yılında, bir önceki yıla benzer olarak, IT ve ofis aletleri sektöründe toplam 157 milyar euro harcama yaptı.

IT sektöründe özellikle oyun bilgisayarları kapsamında yüksek performanslı cihazlara yönelik talebin arttığı belirtilirken, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinde satışlar 2018’de hafif artarken, Avrupa, Orta Doğu/Türkiye/Afrika ve Kuzey Amerika’da düştü.

Ofis araçları sektöründe 2018 yılında olumlu gelişmeler gözlemlenirken, küresel satışlar yüzde 3.0 artarak 16 milyar euroya ulaştı. Söz konusu artış öncelikli olarak özellikle Çin olmak üzere Asya bölgesinde satışlardan kaynaklanırken, GfK 2019’da IT ve ofis aletleri satışlarında yüzde 3.0 düzeylerinde düşüş bekliyor.

Tüketici elektroniği ürünleri/fotoğraf: Yüksek kaliteli akıllı cihazlara yönelik eğilim

Tüketici elektroniği ve fotoğraf sektörlerindeki satışlar 2018’de yaklaşık olarak yüzde 6.0 artarak 153 milyar euroya yükseldi ve söz konusu satışlar, toplam TGC satışlarının yüzde neredeyse 15’ini oluşturdu.

GfK tüketici elektroniği sektöründe de yüksek kaliteli ürünler için talep oluştuğunu belirtirken, en az 127 santimetre genişliğindeki yüksek kalite televizyonların satışı 2018’de oldukça yükseldi.

Yüksek kaliteli ürünler dalında ışık yayan organik diyota (OLED) televizyonlar sektöre öncülük etmeye devam ederken, kulaklıklar ve taşınabilir bluetooth destekli hoparlörler de ses piyasasında belirleyici faktörler oldu.

Fotoğraf dalı olumsuz seyrini 2018’de de kıramadı ve söz konusu sektör satışında yüzde 5.0 düşüş görüldü. Küresel olarak kamera ve aksesuarları satışları 2018’de toplam 15 milyar euro olurken, yüksek kaliteli kameralara olan ilgi, sektörün olumlu beklentilerini destekledi.

GfK, 2019 yılında tüketici elektroniği ürünleri ve fotoğraf sektörlerindeki satışlarında daha az artış beklediğini ve söz konusu artışın yüzde 4.0 düzeylerinde olabileceğini öngördü.

Küçük ev aletleri: Özellikle Çin’de olmak üzere gözle görülük artış

Küçük ev aletleri toplam küresel satışları 2018’de toplam yüzde 7.0 artarak 86 milyar euro oldu. Söz konusu artışa Çin öncülük ederken, satışların yüzde 13’ü Asya-Pasifik bölgesinde, yüzde 10’u Latin Amerika ve Ortadoğu/Türkiye/Afrika’da ve yüzde 7.0’si Avrupa’da yapıldı. Kuzey Amerika’da ise satışlar yüzde 2.0 düştü.

Tüketicilerin odağında “elverişlilik” yer almaya devam ederken, pille çalışan süpürgeler sektör genelindeki yaygınlığını kordu.

GfK, küçük ev aletleri sektörünün 2019’da da olumlu seyrini korumaya devam edeceği ve satışların yüzde 8.0 artacağı öngörüsünde bulundu.