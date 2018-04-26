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Ekonomi

GfK: Almanya'da tüketici güveni hafif geriledi, satınalma eğilimi güçlü

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0

26 Nisan 2018 14:56

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan (DHA) – Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0.1 puan düşüşle 10.9 düzeyinden 10.8’e gerilemesini öngörüyor. 
GfK tarafından yapılan Tüketici Beklenti Anketi Nisan 2018 sonuçlarına göre, Jeopolitik belirsizliklere paralel olarak Almanya’da tüketicilerin ekonomiye güven beklentileri Nisan’da belirgin şekilde gerilerken, gelir beklentileri ise hafif geriledi. Öte yandan satın alma eğilimi hala çok yüksek düzeylerde. 
GfK yıl başındaki tahminlerini tekrar teyit ederek reel özel tüketimin 2018 yılında yüzde 2.0 artacağı öngördü.
Ekonomik iyimserlik göstergesi Nisan’da 8.5 puan düşüşle 37.4’e gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre hala 7.0 puan yukarıda. 
Rapora göre, istihdamın güçlü seyri ve işsizlikteki düşüşün ardından uzmanlar büyüme beklentilerini artırdı ve çoğunluğu 2018’de geçen yılın yüzde 2.2’lik büyümesinin dahi aşılabileceğini öngörüyor. 
Gelir beklentileri 1.4 puan geriledi fakat hala güçlü bir düzey sayılan 53.5 düzeyinde. 
Öte yandan gerileyen ekonomik beklenti ve gelir beklentilerine rağmen satınalma eğilimi Nisan’da 0.9 puan artışla 60.0 düzeyine yükseldi. Endeks geçen yıl Nisan’daki 60.2 düzeyine çok yaklaşmış oldu. 
 

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