GfK Almanya Tüketici Güven Endeksi 0.1 puan geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Almanya’da araştırma şirketi GfK tarafından gerçekleştirilen tüketici güveni araştırmasına göre Eylül için ekonomiye güven 0.1 puan düşüşle 10.5 puana geriledi.

GfK’dan yapılan açıklamaya göre;

“Dünya genelinde çalkantılı siyasi bir dönemden geçilmesine ragmen ekonomik beklentilerdeki kötüleşmede bir yavaşlama gözlemlendi.

“Tüketici güveni Eylül ayı için 0.1 puan düşüşle 10.5 puana geriledi.

“Ekonomik iyimserlik endeksi Ağustos’ta 6.5 puan artışla 22.2 düzeyine yükseldi. Öte yandan ekonomik iyimserlik endeksi 2017 Ağustos ayının 8 puan altında.

“Gelir beklentileri endeksi 4.9 puan düşüşle 52.6 puana geriledi. Bu very de yine Ağustos 2017 düzeyinin 8.8 puan altında.

“Satınalma eğilimi endeksi Ağustos’ta 1.0 puan düşüşle 55.2’ye geriledi. Endeks geçen yılın 3.0 puan altında.”